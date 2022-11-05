В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 5 и 6 ноября

На дорогах будет гололедица Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 5 и 6 ноября объявили штормовой прогноз из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом предупреждает региональный Гидрометцентр.

В регионе ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Местами возможны гололедные явления и формирование снежного покрова.

Ранее мы писали, что в Барнауле из-за сильного тумана не мог приземлиться самолет из Москвы. Воздушный борт пришлось направить в Новосибирск.

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Из-за сильного тумана в Барнауле не смог приземлиться самолет из Москвы

Когда борт отправится в Барнаул, не сообщается (подробнее)