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НовостиОбщество5 ноября 2022 5:40

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение 5 и 6 ноября

В отдельных районах ожидается появление снежного покрова
Антонина Лышова
На дорогах будет гололедица

На дорогах будет гололедица

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 5 и 6 ноября объявили штормовой прогноз из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом предупреждает региональный Гидрометцентр.

В регионе ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Местами возможны гололедные явления и формирование снежного покрова.

Ранее мы писали, что в Барнауле из-за сильного тумана не мог приземлиться самолет из Москвы. Воздушный борт пришлось направить в Новосибирск.

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