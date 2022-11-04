Из-за сильного тумана в Барнауле не смог приземлиться самолет из Москвы

Самолет должен был приземлиться в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Барнаул, был вынужден приземлиться в Новосибирске из-за тумана. Об этом говорится на сайте воздушной гавани краевой столицы.
Самолет, летевший из российской столицы, должен был приземлиться в Барнауле утром 4 ноября. В городе был сильный туман, поэтому воздушный борт направили в Новосибирск.
Когда самолет отправится в Барнаул, не сообщается.
Напомним, ранее о тумане в Алтайском каре предупреждали синоптики.