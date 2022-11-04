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НовостиОбщество4 ноября 2022 4:05

Из-за сильного тумана в Барнауле не смог приземлиться самолет из Москвы

Когда борт отправится в Барнаул, не сообщается
Герман Архаров
Самолет должен был приземлиться в Барнауле

Самолет должен был приземлиться в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Барнаул, был вынужден приземлиться в Новосибирске из-за тумана. Об этом говорится на сайте воздушной гавани краевой столицы.

Самолет, летевший из российской столицы, должен был приземлиться в Барнауле утром 4 ноября. В городе был сильный туман, поэтому воздушный борт направили в Новосибирск.

Когда самолет отправится в Барнаул, не сообщается.

Напомним, ранее о тумане в Алтайском каре предупреждали синоптики.