Из-за сильного тумана в Барнауле не смог приземлиться самолет из Москвы

Самолет должен был приземлиться в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Барнаул, был вынужден приземлиться в Новосибирске из-за тумана. Об этом говорится на сайте воздушной гавани краевой столицы.

Самолет, летевший из российской столицы, должен был приземлиться в Барнауле утром 4 ноября. В городе был сильный туман, поэтому воздушный борт направили в Новосибирск.

Когда самолет отправится в Барнаул, не сообщается.

Напомним, ранее о тумане в Алтайском каре предупреждали синоптики.