Потепление до + 11 градусов ожидается в Алтайском крае 4 ноября

В Барнауле в День народного единства прогнозируют +6…+8 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

4 ноября в День народного единства в Алтайском крае ожидается спокойная погода. В регионе немного потеплеет - днем воздух прогреется до +6…+11 градусов. Об этом информирует алтайский ЦГМС.

В крае будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. В крае будет дуть юго-восточный ветер, 2-7 м/с.

В Барнауле в День народного единства также будет спокойная погода. По информации синоптиков, ожидается +6…+8 градусов. На дорогах утром местами гололедица, туман. Особенно внимательными следует быть автомобилистам и пешеходам.

Ранее мы писали, что 3 ноября Барнаул окутал густой туман. Снимками делились жители разных районов краевой столицы.