Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 ноября 2022 11:58

Густой туман, «как в преисподней», окутал осенний Барнаул

В ближайшие дни по прогнозу синоптиков ожидается похолодание
Вера Березовская
В ближайшие дни по прогнозу синоптиков ожидается похолодание.

В ближайшие дни по прогнозу синоптиков ожидается похолодание.

Фото: Олег УКЛАДОВ

3 ноября во второй половине дня Барнаул окутал густой туман. Фотографиям затуманенного осеннего города барнаульцы поделились в социальных сетях.

Туману предшествовал моросящий дождь. Погодное явление наблюдали во всех районах города. В паблике «Barnaul22» про туман писали: «Как в преисподней», «Сайлент Хилл», «Будто тучка упала».

Отметим, что в ближайшие дни по прогнозу синоптиков ожидается похолодание. 5 ноября температура днем может опуститься до 0 градусов.