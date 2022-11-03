Густой туман, «как в преисподней», окутал осенний Барнаул

В ближайшие дни по прогнозу синоптиков ожидается похолодание. Фото: Олег УКЛАДОВ

3 ноября во второй половине дня Барнаул окутал густой туман. Фотографиям затуманенного осеннего города барнаульцы поделились в социальных сетях.

Туману предшествовал моросящий дождь. Погодное явление наблюдали во всех районах города. В паблике «Barnaul22» про туман писали: «Как в преисподней», «Сайлент Хилл», «Будто тучка упала».

Отметим, что в ближайшие дни по прогнозу синоптиков ожидается похолодание. 5 ноября температура днем может опуститься до 0 градусов.