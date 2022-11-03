В медучреждениях Алтайского края впервые появятся кабинеты для пациентов с высоким холестерином

По предварительным данным Минздрава, в крае таких пациентов насчитывается порядка 39 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вскоре в медучреждениях Алтайского края должны появиться специальные кабинеты для пациентов с высоким уровнем холестерина и его фракцией. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов во время онлайн-форума.

По словам главы краевого Минздрава, открытие таких кабинетов планируется уже в следующем году.

- В 2023 году планируется открытие кабинетов для пациентов с высоким уровнем холестерина и его фракций, данное состояние при отсутствии контроля приводит к ускоренному развитию «атеросклеротических заболеваний», - пояснил Дмитрий Попов.

По предварительным данным Минздрава, в крае таких пациентов насчитывается порядка 39 тысяч человек. Как подчеркнул министр, для предупреждения их преждевременной заболеваемости и смертности, важно вовремя диагностировать отклонение, наблюдать и правильно лечить людей с высоким уровнем холестерина.

Напомним, ранее Алтайский врач рассказал, как правильно лечить инсульт.