Алтайский врач рассказал, как распознать инсульт

После вызова скорой помощи нужно не отходить от человека и дождаться приезда медиков Фото: Герман Архаров

В Алтайском крае от 6 до 8 тысяч человек ежегодно переносят инсульт. О том, как распознать его и правильно себя вести до приезда медиков, рассказал Денис Карпов, заведующий первичным неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения горбольницы №5 Барнаула.

Факторы риска

– Инсульт – довольно распространенное заболевание. Это связано с тем, что есть множество причин, которые к нему приводят. Среди тех, на которые повлиять нельзя – гендер, пожилой возраст. Однако есть и факторы, которые можно исправить, важна профилактика, – отметил Денис Юрьевич.

Чтобы избежать инсульт, нужно быть особенно внимательными к артериальному давлению. Гипертония есть у 40% взрослых россиян и не все следят за своим здоровьем.

– Контроль артериального давления позволяет эффективно снижать вероятность развития этого осложнения, – подчеркнул врач.

Среди других факторов риска развития инсульта – заболевания сердца, сахарный диабет, повышенный уровень холестерина, курение, малоподвижный образ жизни и лишний вес.

Признаки инсульта

Самый частый признак – это слабость в руке или ноге. Есть быстрые шкалы для оценки симптомов пациентов, самая популярная из которых FAST. По-английски полное название звучит как Face Arm Speech Test. В переводе это означает «Лицо-Рука-Речь-Тест). Суть метода проста:

– Сначала человека нужно попросить улыбнуться или показать зубы. При инсульте происходит заметная асимметрия лица, угол рта с одной стороны будто свисает.

– Затем нужно попросить поднять и удерживать в течение 5 секунд обе руки. При инсульте одна из них будет опускается.

– После этого стоит попросить сказать простую фразу, тревогу стоит бить, если речь будет неразборчивой.

Если есть хотя бы один из этих симптомов, то нужно как можно скорее вызывать скорую помощь.

– Ну нужно ждать, когда на дом придет терапевт или родственники, – советует Денис Юрьевич. – При появлении симптомов нужно позвонить в скорую помощь. С каждой минутой теряется очень много нервных клеток. Девиз всемирной организации по борьбе с инсультом «Время – это мозг». Приехавшие на место специалисты проведут осмотр и в случае подтверждения диагноза быстро доставят в специализированное отделение.

В больнице пациента обследуют и смогут провести тромболитическую терапию – внутривенно введут специальный препарат, который растворяет тромб в сосуде головного мозга из-за формирования которого и возник инсульт.

Что делать при инсульте

После вызова скорой помощи нужно не отходить от человека и дождаться приезда медиков. Важно создать условия для того, чтобы он не упал и не травмировался – разместить лежа или сидя.

– Если пациент во время инсульта принимал пищу, значит нужно удалить ее остатки из полости рта, убедиться, что ничего не мешает свободному дыханию, – заявил невролог.

Он добавил, что повышенное артериальное давление в пределах 200 на 110 мм рт. ст. при инсульте не требует снижения.

Ранее мы писали о том, что помощь пациентам с инсультами в Алтайском крае оказывают региональные и первичные сосудистые отделения, созданные в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби, Алейске. Региональный сосудистый центр открыли в 2008 году. Прием пациентов с инсультом здесь проводят в круглосуточном режиме.

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