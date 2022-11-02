В Барнауле офис микрозаймов ограбил мужчина в медицинской маске и с лопатой в руках

Мужчину объявили в розыск Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле офис микрозаймов на улице Попова ограбил мужчина в медицинской маске. Об этом сообщают в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul.

Необычная кража произошла 1 ноября. Мужчина, взяв в руки саперскую лопату, ворвался в офис. Как уточняют в телеграм-канале, сотрудница отдала ему муляжи денежных купюр, однако подозреваемый успел забрать и настоящие деньги. Из офиса он вынес 4 тыс. рублей.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Сейчас мужчину объявили в розыск. Подозреваемому на вид около 60 лет, рост - 165 сантиметров, худощавое телосложение и седые волосы. Был одет в черные вещи - шапка, куртка с капюшоном, штаны, кроссовки.

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