В Бийске братья дважды обокрали алкомаркет

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске братья обокрали магазин с алкогольной продукцией. Сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полицию обратились сотрудники торговой точки, которые заметили недостачу. Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения и отследили подозреваемых. Ими оказались 37-летний и 35-летний местные жители. Их уже задержали.

- Молодые люди зашли в магазин, взяли с полок бутылки и решили не рассчитываться. Горячительные напитки злоумышленники спрятали под одеждой и пронесли мимо кассы, - пишет ведомство.

Отметим, что за бесплатным алкоголем заходили в магазин дважды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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