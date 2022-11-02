В Алтайском крае временно перекроют дорогу из-за военных колонн 2 ноября

Водителей просят быть внимательными Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае сегодня, 2 ноября, временно перекроют дорогу. Причина - передвижение военных колонн. Об этом предупреждает Госавтоинспекция.

Речь идет об участке «ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи». Движение будет ограничено для всех видов транспорта с 12:35 до 14:00.

В Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными. Также автомобилистам советуют заранее обдумывать маршрут движения на участке.

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