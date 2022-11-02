Три муниципальных образования Алтайского края рискуют не получить паспорта готовности к зиме

Всего в этом году готовность к зиме проверяют в 97 муниципальных образованиях Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается подготовка к осеннее-зимнему периоду. 75 муниципальных образований уже получили паспорта готовности, однако есть и те, кто рискуют остаться без них. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказал Иван Гилев, министр строительства и ЖКХ региона.

Всего в этом году готовность к зиме проверяют в 97 муниципальных образованиях Алтайского края. В 2021-ом их было 99. На данный момент специалисты проверили 80 муниципалитетов из 97. По последним данным, уровень готовности оценивается на 77-78%.

– Процесс движется. Ряд муниципальных образований, которые проверили и они паспорта не получили, устраняют замечания и имеют высокую вероятность получить необходимый документ. Но есть и такие образования, которые паспорта не получат. В нашем случае это Алейск в части зоны ответственности военного городка, – отметил Иван Гилев.

Также паспорта готовности рискуют не получить Третьяковский район и Яровое.

– Несмотря на весь комплекс мероприятий по техперевооружению, который там проводится, текущее состояние все-таки не позволят получить паспорт готовности, – прокомментировал министр ситуацию в алтайском городе-курорте.

Иван Гилев отметил, что в прошлом году в регионе паспорта готовности не получили шесть муниципальных образований. В этом году два муниципалитета из этого перечня уже получили такой документ – Заринский район и город Рубцовск.

Министр подчеркнул, что отсутствие паспорта готовности не ставит крест на отопительном сезоне.

– Надо понимать, что как наличие паспорта не гарантирует отсутствия проблем при прохождении отопительного периода, так и его отсутствие автоматически не ставит крест на отопительном периоде, – резюмировал чиновник.

Проверка Сибирского управления Ростехнадзора проходит в два этапа. На первом специалисты изучают документацию, ее наличие и соответствие утвержденным правилам эксплуатации оборудования котельных. После этого эксперты осматривают объекты на исправность оборудования, а также соответствие техническим нормам. Проверку планируют закончить до 15 ноября.

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