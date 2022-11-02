В Барнауле родители детсадовцев ссорятся из-за игрушечного плюшевого монстра

Психолог считает, что такие игрушки опасны для психического здоровья малышей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в одном из детских садов родители поссорились из-за игрушек-монстров Хагги Вагги. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Мнение родителей разделились. Некоторые считают, что такие игрушки, родом из компьютерных игр, вредны для детской психики, поэтому их нельзя приносить в детсад. Другие родители придерживаются обратного мнения, так как плюшевые монстры не запрещены законом.

Психолог поддерживает мнение первой группы родителей. Специалисты считают, что такие игрушки могут быть опасны для психического здоровья малышей. Эти монстры - пример подмены понятий "зло и добро". Это опасно в период становлении личности ребенка:

- Они её держат, обнимают её, везде цепляют за себя, спать ложатся, да. Но при этом они знают, что она убивает. Она убивает, улыбаясь. Зло должно оставаться злом, а добро должно оставаться добром, надо разводить эти понятия, - говорит педагог-психолог Юлия Клейн.

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