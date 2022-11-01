Ленивого мошенника поймали на Алтае

Мужчина клал на дно мешком шелуху, мох и траву Фото: предоставлено пресс-службой

42-летний житель Онгудайского района приобрел мох, траву и шелуху под видом кедровых орехов. Таким образом его обманул ленивый мошенник.

Под подозрение в этом деле попал 43-летний житель Улаганского района. Вместе с односельчанами он занимался сбором кедрового ореха в окрестностях перевала Чике-Таман.

– Мужчина не хотел добывать кедровые шишки, поэтому он решил ускорить процесс промысла. На дно мешков он положил шелуху, траву и мох, а сверху накидал кедровые шишки, при этом ничего не сказав, односельчанам, - сообщают в ГУ МВД России по Республике Алтай.

После промысловики продали шишки местному жителю. Сразу он проверять товар не стал, а на следующий день заметил, что из 30 мешков, девять были наполнены мхом, шелухой и травой. Потерпевший написал заявление в полицию.

Подозреваемого в обмане доставили в отделение, где он во всем сознался. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».