Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае сформируется постоянный снежный покров

Ранее синоптики прогнозировали другую дату - 10 ноября
Фото: Антонина Лышова
В Алтайском край уже в ближайшую неделю прогнозируют формирование постоянного снежного покрова. Об этом "Амителу" рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого Гидрометцентра Людмила Сырых.
Формирование постоянного снежного покрова ожидается на 5 или 6 ноября. Ранее синоптики прогнозировали другую дату - 10 ноября. Однако сроки сместились.
Отметим, что сегодня, 2 ноября, в Алтайском крае обещают до +9 градусов днем. Осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 2-7 м/с. По западу местами порывы будут достигать до 13 м/с.
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