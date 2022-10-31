Барнаульский аэропорт переходит на зимнее расписание

Самолеты в Москву продолжат летать три раза в день Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 октября аэропорт Барнаула перешел на зимний режим работы. Он продлится до 25 марта 2023 года.

Для пассажиров это означает снижение числа регулярных рейсов. К примеру, в Москву будут летать только три борта в день: «S7», «Уральские авиалинии», «Победа». При этом время отправления остается прежним: 8.10, 7.30 и 5.50 утра соответственно.

– Важно отметить, что с 16 ноября, авиакомпания «Победа» переводит рейсы из аэропорта Внуково в аэропорт Шереметьево, время вылета остается прежнее, - также добавляют в воздушной гавани Барнаула.

Для многих пассажиров это даже удобнее, так как зачастую трансферные пассажиры отправляются в дальнейшее путешествие именно из Шереметьево.

Помимо этого авиакомпания «NordWind» продолжит летать в Санкт-Петербург и Сочи, также на черноморское побережье можно будет добраться с «Уральскими авиалиниями» – с ними можно улететь как напрямую, так и со стыковкой в Москве.

Сохранят рейсы в Казань и Омск. Их выполняет авиакомпания «ЮВТ АЭРО». Для удобной стыковки останется в расписании рейс Барнаул-Новосибирск («S7»). «Red Wings» оставляет в своем расписании самолеты Барнаул-Екатеринбург, «КрасАвиа» продолжит летать в Красноярск. В Сургут пассажиров будет доставлять авиакомпания «ЮТэйр», а «Икар» в Пермь.

Из новых рейсов в расписание барнаульского аэропорта добавляются самолеты в Иркутск и Новый Уренгой. Оба направления обслуживает авиакомпания «ИрАэро». Так, на Байкал можно улететь менее чем за 5 тысяч рублей в одну сторону. Время в пути составит всего два часа. В Новый Уренгой билет обойдется от 6550 рублей. Полет длится 2 часа 20 минут.

Пассажиров перевозят на лайнерах Bombardier CRJ-200. На Ямал борт отправляется из Барнаула в 8.40. В Иркутск – в 15.20 местного времени.

– В целом, Международный аэропорт Барнаул имени Титова готов к осенне-зимней навигации. Инструктажи с сотрудниками аэропорта проведены, произведено техническое обслуживание всей аэродромной техники, проверено наземное оборудование и другие системы аэропорта, - добавили в администрации авиавокзала.

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