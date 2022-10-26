Алтайский губернатор встретился с родственниками мобилизованных и участников спецоперации

В частности речь шла о поддержке семей военнослужащих Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Виктор Томенко встретился с родственниками мобилизованных и участников спецоперации из Алтайского края. Об этом сообщили в правительстве региона.

На встрече обсуждались жизненные ситуации и разные житейские вопросы. В частности речь шла о поддержке семей военнослужащих, об увековечении памяти погибших, о законности призыва в конкретных случаях.

По итогам Виктор Томенко дал поручения органам власти по каждой ситуации.