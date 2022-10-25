Музеи Алтайского края смогут бесплатно посещать мобилизованные и их семьи

Для бесплатного посещения необходимо предоставить соответствующие документы Фото: Олег УКЛАДОВ

В музеях Алтайского края ввели льготы для мобилизованных и их семей. Об этом сообщает минкультуры региона.

- Краевые музеи присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ и теперь родственники мобилизованных граждан могут бесплатно посещать данные учреждения культуры, - отмечает ведомство.

Перечень культурных учреждений посмотреть можно на сайте. Отметим, что с собой нужно взять военный билет или другой документ, обосновывающий факт мобилизации, а для детей - свидетельство о рождении, а также свидетельство о заключении брака.

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