Для жителей и гостей Барнаула разработали путеводитель по городу

Путеводитель можно скачать
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
В Барнауле разработали путеводитель по городу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
- В буклете рассказывается, чем заняться, куда сходить и что попробовать в нашем уютном сибирском городке, - рассказывают специалисты.
Также в нем есть информации о знаковых местах краевой столицы. Путеводитель будет полезен как жителям, так и гостям Барнаула. Вся информация о буклете представлена здесь.
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