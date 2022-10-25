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НовостиОбщество25 октября 2022 10:14

Для жителей и гостей Барнаула разработали путеводитель по городу

В нем рассказывается о знаковых местах краевой столицы
Антонина Лышова
Путеводитель можно скачать

Путеводитель можно скачать

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле разработали путеводитель по городу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- В буклете рассказывается, чем заняться, куда сходить и что попробовать в нашем уютном сибирском городке, - рассказывают специалисты.

Также в нем есть информации о знаковых местах краевой столицы. Путеводитель будет полезен как жителям, так и гостям Барнаула. Вся информация о буклете представлена здесь.

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