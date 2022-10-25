Должны успеть: алтайский минспорт разъяснил ситуацию по долгостроям в Барнауле и Бийске

Долгострой на проспекте Сибирском, 52 Фото: Олег УКЛАДОВ

Сдача спортивных объектов в Барнауле и Бийске стала главной темой для обсуждения хода реализации программы «Спорт – норма жизни» в Алтайском крае. О том, где есть проблемы, а где пока сроки не горят, рассказал заместитель министра спорта региона Максим Рябцев.

- В этом году в Алтайском крае планируется к сдаче десять спортивных объектов, три из которых крупные, а остальные семь – малые спортивные площадки, - говорит замминистра. – Из крупных – это физкультурно-оздоровительный комплекс в Барнауле на улице Сиреневой, 42, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Юрина, 197А и ледовый дворец в Бийске. Все три объекта будут сданы в этом году.

ФОК на Сиреневой

По словам Максима Рябцева, физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Сиреневой будет с универсальным назначением. Само собой, что детально уже будет ясно только после его сдачи и ввода в эксплуатацию. Хочется надеяться, что это все же произойдет в текущем году. Пока особых проблем с объектом нет.

ФОК на Юрина

Это также универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, но там будет располагаться краевая волейбольная команда. Проблема заключается в том, что уже есть некоторая задержка по срокам и успеет ли подрядчик – это главный вопрос.

– По сметной документации стоимость этого объекта на данный момент составляет 161 млн рублей. Из них 143 млн – это федеральные деньги. Остальные – краевые. Муниципалитет не выделял средства на объект, - рассказывает чиновник. – Что касается нарушения сроков строительства, то да, срок окончания строительства предполагался в июле этого года. Сейчас дополнительным соглашением он перенесен до 30 ноября. Это связно с тем, что произошло удорожание материалов, пришлось проходить дополнительную госэкспертизу. Увеличение стоимости объекта произошло на 18 млн рублей.

По словам Максима Терентьевича, если и этот срок будет нарушен, то в таком случае с подрядчиком будут вести претензионную работу. В любом случае – ФОК будут достраивать вне зависимости от задержек и неустоек.

Ледовый дворец в Бийске

На сегодняшний день техническая готовность объекта оценивается в 75%. В целом его стоимость оценивается в 470 млн рублей.

- Сроки окончания строительства не меняются – декабрь 2022 года. Да, строительство идет с небольшим отставанием. Мы отслеживаем этот процесс. Но пока документальных подтверждений, что сроки будут переноситься, нет. Работы ведутся активно, - подчеркивает специалист профильного ведомства.

Причем за стройкой следит как минспорт, который периодически направляет в Бийск свою ревизию, так и надзорные органы.

Ледовый дворец на пр.Сибирском, 52 в Барнауле

Пожалуй, это главная спортивная болевая точка края. Строительство ведется уже много лет, но если быть точнее, то велось оно в первые годы, а потом его заморозили. Поговаривают, что еще немного и конструкции уже начнут разрушаться, а процесс все не движется. Несколько министров спорта обещали, что возьмут объект на контроль, но воз и ныне там.

В последнее время появилась новая информация: владелец «Карандин Арены» хочет продать объект и в какой-то мере он заменит ледовый дворец на Сибирском, 52. Но, по словам замминистра спорта, это разные вещи и они рассматриваются отдельно.

– К нам поступило предложение о возможности приобрести «Карандин Арену», но это не совместимо со строительством дворца на проспекте Сибирском. Это правда, мы рассматриваем возможность покупки. Пока мы в диалоге, - говорит собеседник. – Что касается достройки Сибирского, 52, то в наши планах внести его финансирование в КАИП на 2023 и плановый период 2024/25 годы. Проектно-сметная документация готова, средства пересчитаны. На настоящий момент стоимость объекта составляет 1 млрд 56 млн рублей. Сумма достаточно большая, но мы не отказываемся от достройки. Мало того, мы ведем переговоры с федеральным министерством о том, чтобы частично они оказали помощь в финансировании этого объекта.

Оценка состояния ледового недостроя в последний раз проводилась в 2021 году. Напрямую Максим Рябцев не ответил о том, что говорится в заключении, но с ним может ознакомиться любой потенциальный подрядчик.

Финансирование на 2023 год

Предстоящий год будет самым бедным в плане реализации проекта «Спорт – норма жизни». Из федерального бюджета поступит всего 51 млн рублей. Это объясняется тем, что в предыдущие годы в крае велось активное строительство спортивных объектов. По сути, в конце 2022-го эта часть программы завершается.

- У нас остается только закупка оборудования для строительства малых спортивных площадок: на 2023 год – 24 млн рублей. Остальные средства будут переданы спортивным школам олимпийского резерва для улучшения их имущества и инвентаря, а также в качестве помощи спортшколам для доведения финансирования до нормативного. Конечно, сумма в 51 млн рублей несравнима с объемом финансирования в 2022 году: в этом году мы получили 321 млн рублей, - говорит Рябцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Министр спорта рассказал, какие объекты построят в 2021 году в Алтайском крае

В 2020 году в Алтайском крае велись работы на нескольких спортивных объектах, но в основном это касается ремонтов и реконструкций. А вот строительство пока откладывается на более поздний срок, однако планы, как всегда, грандиозные (подробнее)