В Рубцовске женщина воткнула нож в спину сожителя, успокаивая его

В ходе следствия обвиняемая признала вину и раскаялась Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске 39-летняя женщина убила одним ударом ножом сожителя. Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщает региональный Следком.

Известно, что пара часто ссорилась. ЧП произошло 19 мая 2022 года. Мужчина в очередной раз пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта потерпевший ударил обвиняемую. Тогда женщина ударила ножом своего сожителя в область грудной клетки со спины. Затем, успокоившись, она вызвала «скорую», но мужчина спустя месяц умер в больнице.

В ходе следствия обвиняемая признала вину и раскаялась. Женщина рассказала, что своими действиями она пыталась успокоить сожителя.

- Противоправность и аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, указаны следствием в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, - пишет ведомство.

На данный момент уголовное дело передано в суд.

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