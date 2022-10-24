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НовостиОбщество24 октября 2022 11:09

Пьяный барнаулец случайно включил заднюю скорость и врезался в три автомобиля

Он «побил» машины у ночного клуба
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мужчина пытался обжаловать приговор

Мужчина пытался обжаловать приговор

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец в нетрезвом состоянии сел за руль и повредил три автомобиля. Как сообщили в управлении юстиции Алтайского края, в суде он пояснил, что выпил алкоголь «случайно».

Со слов обвиняемого, он находился в клубе и не употреблял алкоголь. Когда он вышел из клуба и сел в машину, то случайно включил заднюю скорость и наехал на три автомобиля.

- Виновник настаивал на том, что в момент управления автомобилем был трезв, алкоголь употребил случайно после аварии, ожидая сотрудников ГИБДД, - отметили в управлении.

В итоге по постановлению мирового судьи мужчине выписали штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортом на полтора года. Мужчина обжаловал приговор, но Верховный суд РФ оставил его без изменения.