Пьяный барнаулец случайно включил заднюю скорость и врезался в три автомобиля

Мужчина пытался обжаловать приговор Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец в нетрезвом состоянии сел за руль и повредил три автомобиля. Как сообщили в управлении юстиции Алтайского края, в суде он пояснил, что выпил алкоголь «случайно».

Со слов обвиняемого, он находился в клубе и не употреблял алкоголь. Когда он вышел из клуба и сел в машину, то случайно включил заднюю скорость и наехал на три автомобиля.

- Виновник настаивал на том, что в момент управления автомобилем был трезв, алкоголь употребил случайно после аварии, ожидая сотрудников ГИБДД, - отметили в управлении.

В итоге по постановлению мирового судьи мужчине выписали штраф в размере 30 тысяч рублей и лишили права управления транспортом на полтора года. Мужчина обжаловал приговор, но Верховный суд РФ оставил его без изменения.