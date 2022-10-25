Барнаульский долгострой на проспекте Сибирском внесут в краевую инвестиционную программу

Стоимость объекта на данный момент составляет 1 млрд 56 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ледовый дворец на проспекте Сибирском, 52, который не могу достроить уже несколько лет, планируют внести в краевую адресную инвестиционную программу. Об этом 25 октября во время пресс-конференции рассказал заместитель министра спорта региона Максим Рябцев.

- В наши планах внести его финансирование в КАИП на 2023 и плановый период 2024/25 годы. Проектно-сметная документация готова, средства пересчитаны, - говорит чиновник.

Стоимость объекта на данный момент составляет 1 млрд 56 млн рублей. Ранее мы писали, что алтайский минспорт разъяснил ситуацию по долгостроям в Барнауле и Бийске. Подробнее об это можно прочитать здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Должны успеть: алтайский минспорт разъяснил ситуацию по долгостроям в Барнауле и Бийске

Сроки сдачи спортивных объектов перенесли (подробнее)