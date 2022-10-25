В Барнауле 36 человек тушили крупный ночной пожар

Никто не пострадал Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сегодня ночью, 25 октября, горело заброшенное двухэтажное здание на улице Смирнова. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

На место оперативно выехали пожарные. В ликвидации огня принимали участие 36 человек. Площадь возгорания составила 200 квадратов.

Возгорание ликвидировали. Никто не пострадал. На данный момент причины возгорания уточняется.

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