Из барнаульского колледжа эвакуировались 300 человек из-за замыкания электрощитка

Никто не пострадал Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаульском строительном колледже сегодня утром, 25 октября, эвакуировались 300 человек. На месте работали пожарные, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

- По прибытию пожарных была произведена разведка. На втором этаже здания произошло замыкание электрощитка без последующего горения, - пишет ведомство.

Отметим, что находящиеся в колледже люди эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Никто не пострадал.

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