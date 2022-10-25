Из барнаульского колледжа эвакуировались 300 человек из-за замыкания электрощитка

Никто не пострадал
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнаульском строительном колледже сегодня утром, 25 октября, эвакуировались 300 человек. На месте работали пожарные, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
- По прибытию пожарных была произведена разведка. На втором этаже здания произошло замыкание электрощитка без последующего горения, - пишет ведомство.
Отметим, что находящиеся в колледже люди эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Никто не пострадал.
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