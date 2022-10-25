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НовостиПроисшествия25 октября 2022 3:22

Из барнаульского колледжа эвакуировались 300 человек из-за замыкания электрощитка

На месте работали пожарные
Антонина Лышова
Никто не пострадал

Никто не пострадал

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнаульском строительном колледже сегодня утром, 25 октября, эвакуировались 300 человек. На месте работали пожарные, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

- По прибытию пожарных была произведена разведка. На втором этаже здания произошло замыкание электрощитка без последующего горения, - пишет ведомство.

Отметим, что находящиеся в колледже люди эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Никто не пострадал.

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Нет информации о пострадавших (подробнее)