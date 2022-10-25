Скриншот видеосюжета "Бийского телевидения"

Жительницы Бийска организовали автопробег, чтобы поддержать мобилизованных граждан. Об этом сообщает “Бийский рабочий”.

- Автопробег начался с Чуйского тракта. После машины с флагами, гудками и под патриотическую музыку проехали по центральным улицам Бийска, - пишет издание.

Закончился автопробег в районе АБ у планетария. Участницы заезда считают, что такая поддержка укрепит боевой дух военнослужащих.

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