На барнаульском перекрестке столкнулись две иномарки

Подробности уточняются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вчера, 24 октября, произошла авария. Столкнулись две иномарки. Об этом сообщают в группе “Барнаул 22”.

ДТП произошло на пересечении проспекта Комсомольский и улицы Кирова. Информации о пострадавших нет. Очевидцы вспоминают, что в мае 2022 года на этом же месте произошла смертельная авария с мотоциклистом. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Барнауле пьяный водитель случайно включил заднюю скорость и врезался в три автомобиля. ДТП произошло у ночного клуба.

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