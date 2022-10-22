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НовостиОбщество22 октября 2022 5:07

Судебные приставы Алтайского края приостановили взыскание долгов с мобилизованных

Общая сумма приостановленных исков составила больше 33 млн рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Общая сумма приостановленных исков составила больше 33 млн рублей

Общая сумма приостановленных исков составила больше 33 млн рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Судебные приставы Алтайского края приостановили взыскание задолженностей с мобилизованных граждан. Общая сумма производств составила несколько десятков млн рублей, сообщается в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

По данным управления, заявления о простановке исполнительных производств в отношении призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации рассматривают ежедневно.

- В настоящее время, приостановлено взыскание задолженности на сумму 33,3 млн рублей, - подчеркнули в управлении.

Заявление могут подать как сами мобилизованные, так и их близкие родственники. Сделать это можно с помощью личного кабинета на портале Госуслуг или на официальной сайте ведомства через интернет-приемную, а также при личном обращении.

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