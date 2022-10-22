Судебные приставы Алтайского края приостановили взыскание долгов с мобилизованных

Общая сумма приостановленных исков составила больше 33 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Судебные приставы Алтайского края приостановили взыскание задолженностей с мобилизованных граждан. Общая сумма производств составила несколько десятков млн рублей, сообщается в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

По данным управления, заявления о простановке исполнительных производств в отношении призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации рассматривают ежедневно.

- В настоящее время, приостановлено взыскание задолженности на сумму 33,3 млн рублей, - подчеркнули в управлении.

Заявление могут подать как сами мобилизованные, так и их близкие родственники. Сделать это можно с помощью личного кабинета на портале Госуслуг или на официальной сайте ведомства через интернет-приемную, а также при личном обращении.

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