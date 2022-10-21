«Бородатые мужчины плакали и разглаживали детские письма»: как детский рисунок из Барнаула спас жизнь бойцу

Волшебная история случилась благодаря акции «Посылка солдату» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В мае в кабинете заведующей детским садом № 156 «Калинка» в Барнауле раздался телефонный звонок:

- Я мама солдата, который получил рисунок из вашей посылки, - дрожащим от волнения голосом сообщила женщина на другом конце провода.

После этого, рыдая, она рассказала, что этот рисунок и оберег с иконкой спасли жизнь ее сыну, который участвует в СВО. Парень позвонил матери из госпиталя и попросил найти детский сад и от души поблагодарить. А в августе Илья сам пришел к заведующей с цветами и конфетами.

«Вернитесь домой!»

- Эту история просто волшебная, - эмоционально поделилась подробностями с «Комсомолкой»» Лариса Мерзликина, заведующая детским садом. - Началась она в марте, когда мы включились в акцию «Посылка солдату», которую затеял «Союз солдатских матерей». У нас в коллективе женщины душевные, все откликнулись. Потом родители подключились желающие. Это был материнский порыв. У многих есть сыновья, у кого-то сыновья военные…

Илья и заведующая детским садом Лариса Мерзликина Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В детском саду «Калинка» тогда началось с двух коробок, а в итоге собрали на фронт 10 посылок. Руководили сбором Лариса Мерзликина и старший воспитатель Марина Шишкина. Среди упакованных вещей были и детские рисунки, в том числе с трогательными подписями: «Вернитесь домой», «Мы вас любим, ждем» и т.д.

«Посылки едут»

Отправляя груз, взрослые люди не надеялись на обратную связь, кое-кто сомневался, что посылки вообще дойдут. Сомневались в этом и солдаты, услышавшие о том, что «посылки едут».

- Не видать нам посылок, растащат по пути – именно так скептически говорили воины, - вспоминал после Илья.

24-летний потомственный военный из Барнаула был вызван на фронт из Дагестана, где проходил службу в бригаде по борьбе с терроризмом. Парня тут же назначили командиром роты.

Когда посылки дошли, и командир увидел, что они из родного Барнаула – словно второе дыхание открылось. Раздав подарки солдатам, ротный тогда оставил себе только детских рисунок и икону на ниточке.

Прижимая к сердцу

Именно обереги от детей, уверен он, спасли ему жизнь 7 мая.

- В тот день был тяжелый бой и командир получил ранение, думали, что он погиб, - рассказывает Лариса Мерзликина. - Наши ребята не оставляют погибших на поле боя, притащили, оказалось, жив, тяжелая контузия. Очнувшись в госпитале, Илья достал детский рисунок, читал, прижимал к сердцу. Это давало сил.

Волшебная история случилась благодаря акции «Посылка солдату» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Вы не представляете, какое дело сделали,- поблагодарил военный воспитателей и детей, - придя в детский сад во время отпуска после госпиталя.

Илья рассказал, что солдаты носят письма у сердца.

- В тот момент моральный дух стал падать от ужаса, страстей, усталости. И вот эти письма бородатые мужчины (в его роте много кавказцев) разворачивают, бережно разглаживают на коленке и говорят: «Мы за вас бьемся, чтобы вы этого больше не видели». Представляете, мужчины-кавказцы плачут над рисунками алтайских детей, - не сдерживает слезы и сама Лариса Анатольевна.

Обязательно пишите солдатам

Когда Илья вновь отправлялся на передовую, дети облепили его, обнимая, воспитатели принесли ему святую воду, браслетик с иконками.

- Для меня он сейчас как сын, - снова не сдерживает слезы заведующая детским садом.

В эти дни сотрудники детсада отправили на фронт еще и много балаклав, снудов( замкнутых шарфов) и т. д. - все шили сами. А еще послали более ста штук церковных ленточек с молитвой-оберегом.

Заметим, что в списке вещей, необходимых сегодня на передовой, есть пункт «Письма обязательно». В телеграм-канале «Добрая воля 22», объединившем более 7500 тысяч волонтеров, помогающих мобилизованным, прозвучали недавно такие слова: «Обязательно пишите солдатам. Рисуйте. Целуйте письма».

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