В Алтайском крае на 16% увеличилось число людей, страдающих невротическими расстройствами

Специалисты связывают эту тенденцию с происходящими с событиями последних месяцев Фото: Вера Березовская

В Алтайском крае за последние три месяца на 16% стало больше людей, страдающих расстройствами невротического спектра. Об этом сообщили в краевой психиатрической больнице.

Специалисты связывают эту тенденцию с происходящими с событиями последних месяцев и нестабильной ситуацией в мире. У ряда пациентов медики диагностируют посттравматическое расстройство.

- Войны, катастрофы, землетрясения, аварии – это все факторы, вызывающие изменения в психическом состоянии человека, - рассказала заведующая амбулаторным отделением АККПБ им. Эрдмана Елена Шипулина.

Подробнее о симптомах посттравматического расстройства, лечении этого недуга и приемах самопомощи можно почитать здесь.