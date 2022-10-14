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Общество14 октября 2022 2:31

В Алтайском крае на 16% увеличилось число людей, страдающих невротическими расстройствами

У ряда пациентов диагностируют посттравматическое расстройство
Вера Березовская
Специалисты связывают эту тенденцию с происходящими с событиями последних месяцев

Специалисты связывают эту тенденцию с происходящими с событиями последних месяцев

Фото: Вера Березовская

В Алтайском крае за последние три месяца на 16% стало больше людей, страдающих расстройствами невротического спектра. Об этом сообщили в краевой психиатрической больнице.

Специалисты связывают эту тенденцию с происходящими с событиями последних месяцев и нестабильной ситуацией в мире. У ряда пациентов медики диагностируют посттравматическое расстройство.

- Войны, катастрофы, землетрясения, аварии – это все факторы, вызывающие изменения в психическом состоянии человека, - рассказала заведующая амбулаторным отделением АККПБ им. Эрдмана Елена Шипулина.

Подробнее о симптомах посттравматического расстройства, лечении этого недуга и приемах самопомощи можно почитать здесь.