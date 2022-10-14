Алтайские эксперты рассказали о главных симптомах стрессового расстройства

В условиях постоянного стресса необходимо дозировать информацию и стараться отвлечься Фото: ОЛЕКСЮК Иван

События последних месяцев, нестабильная ситуация в мире, пожалуй, никого не оставили равнодушными… Врачи отмечают, что люди стали чаще стрессовать. Причем у некоторых ситуация заходит настолько далеко, что человек теряет сон, аппетит и становится совершенно апатичным. Подробнее о проблеме невротических расстройств рассказали специалисты Алтайской краевой клинической психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана.

Один в поле не воин

- Вы все прекрасно понимаете, что мы с вами не существуем в отдельности, поэтому политическая и экономическая ситуации неизбежно будут влечь за собой какие-то проблемы. Войны, катастрофы, землетрясения, аварии – это все факторы, вызывающие изменения в психическом состоянии человека, - рассказала заведующая амбулаторным отделением АККПБ им. Эрдмана Елена Шипулина.

Посттравматическое стрессовое расстройство – это реакция, возникающая в результате одного или множественно повторяющегося события, которое по своей мощи негативно влияет на человека. Кто-то может отреагировать минимально и стойко «принять удар», а у кого-то состояние потребует помощи специалистов. Степень стресса может быть разной – от легкой до тяжелой, когда уже нужна не консультация, а госпитализация и медикаментозное лечение.

Кстати, стресс может возникнуть не сразу после той или иной травматической ситуации, но и гораздо позже – даже через год. Самое главное – вовремя обратить внимание на симптомы.

- В первую очередь, это тревога, отгороженность, нежелание общаться с окружающими, воспоминания, преследующие человека, повторение какие-то событий, кошмарные сновидения. Человек не может спать, находится в депрессивном состоянии, подавленном настроении, - добавила Елена Шипулина.

Именно отказ от общения является одним из тревожных «звоночков». К примеру, психиатр как-то увидела в соцсетях комментарий жительницы Донецка. Та написала, что нашла выход из тревожного состояния – она перестала общаться с людьми. Конечно, это не спасение, поэтому важно как можно скорее обратиться к специалисту.

Сигналы организма

Далеко не каждый человек сразу обратится за психиатрической помощью: кто-то до сих пор верит в миф, что к психиатрам обращаются «дураки», кто-то был с детства воспитан так, что мужчине не положено жаловаться и уж тем более плакать, а кто-то до конца не понимает, что происходит с его организмом.

А тем временем, наш мозг подает сигналы о том, что он стрессует! Физические проявления тому доказательства: у кого-то скачет давление, у других – уровень сахара в крови, проявляются сердечно-сосудистые заболевания, расстройства желудочно-кишечного тракта. Люди обращаются в поликлинику, но бывает так, что в суматохе врач вовремя не распознает, что кроется за этими симптомами, и пускает пациента по ложному пути. В связи с этим медики пройдут специальное обучение, чтобы вовремя понять причину заболевания.

Психиатрическая помощь оказывается по всему Алтайскому краю. Служба работает по адресам ул. Луговая, 19 и ул. Партизанская, 147 в Барнауле. Кроме того, доступна круглосуточная горячая линия – 8(3852)66-86-88.

Как помочь себе самому

По словам экспертов, в условиях постоянного стресса необходимо дозировать информацию, уметь отключать телевизор и не вгонять себя в депрессивные состояния.

- С июля по сентябрь количество обращений пациентов с невротическими расстройствами увеличилось на 16%. Жители Алтайского края остро реагируют на события вокруг Донецка и Луганска. Одна из пациенток рассказала, что у неё никого не мобилизовали, нет родственников на Украине, но тревога все равно никуда не уходит, - пояснила врач-психиатр.

Также необходимо соблюдать режим дня. Поставьте себе посильные задачи на ближайшее время, не загадывайте далеко вперед, придумывайте реальные цели, и тогда вы даже сами не заметите, как начнете испытывать удовлетворение от выполнения планов и стабильности.

- Очень важно отделить главное от второстепенного, которое вносит сумятицу и кружит нам голову, - пояснила заведующая психотерапевтическим кабинетом АККПБ им. Эрдмана Елена Пестова.

Наконец, нужно постараться не зацикливаться на переживании, а переключиться на занятие по душе: танцы, рисование, вокал, прогулка, спорт и так далее.

- Займитесь тем, что приносит вам удовольствие, а если это не помогает, значит, вам пора остановиться, присесть, подумать, что не так, может, написать это на бумаге. Кому-то это помогает взглянуть на ситуацию, - добавила Елена Пестова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«О самопомощи здесь речи уже не идет»: психолог о материнском выгорании

Психолог алтайского кризисного центра для женщин перечислила «звоночки», на которые следует обратить внимание (подробнее)