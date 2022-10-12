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Общество12 октября 2022 13:56

Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придет настоящая зима

Старт климатической зимы ожидается в начале ноября
Антонина Лышова
В это период ожидается и появление постоянного снежного покрова

В это период ожидается и появление постоянного снежного покрова

Фото: Олег УКЛАДОВ

Настоящая зима в Алтайский край придет в начале ноября. Об этом “Толку” рассказали в региональном Гидрометцентре. По словам синоптиков, это соответствует многолетним нормам.

- Холодный период в Алтайском крае начинается с устойчивым переходом среднесуточных температур через ноль градусов к отрицательным значениям, – сказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Также в это период ожидается и появление постоянного снежного покрова. Как и обычно начало климатической зимы в крае происходит раньше прихода календарной.

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