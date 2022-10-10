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Общество10 октября 2022 10:30

Универсальное пособие с 1 января 2023. Кто его сможет оформить в Алтайском крае

В Минсоцзащиты Алтайского края рассказали о новом универсальном пособии с 1 января 2023 года для семей с низкими доходами
Вера Березовская
Универсальное пособие будет предоставляться в зависимости от нуждаемости семьи

Универсальное пособие будет предоставляться в зависимости от нуждаемости семьи

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года в РФ семьи с низкими доходами смогут оформить универсальное пособие. Кто из жителей Алтайского края сможет получить выплату и в каком размере, рассказали в региональном министерстве социальной защиты.

Одно пособие – на замену шести

– Универсальное пособие будет предоставляться в зависимости от нуждаемости семьи в дифференцированном размере: 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума на ребенка. Условия предоставления основаны на адресном комплексном подходе к оценке жизненной ситуации семьи. В настоящее время такая система поддержки выстроена для семей с низкими доходами с детьми в возрасте от 3 до 17 лет, - рассказали в Минсоцзащите.

Универсальная выплата объединит в себе шесть уже существующих видов пособий. Это выплаты беременным женщины, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплата на первого ребенка, выплату на третьего ребенка, пособие на детей от 3 до 8 лет, пособие детей от 8 до 17 лет.

Таким образом, универсальное пособие будет предоставляться с момента беременности женщины и продлится на детей от 0 до 17 лет.

Добавится выплата на второго ребенка

– Хочется отметить, новое в универсальной выплате. Был пробел на второго ребенка: сейчас выплачивается пособие на первого ребенка, на третьего, а на второго выплату можно оформить из средств материнского (семейного) капитала, если он предоставлен. По этому поводу поступало много обращений. Теперь же универсальное пособие в таких же размерах 50, 75 и 100% будет выплачиваться и на вторых детей, - рассказала министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина.

Помимо этого, в два раза увеличится размер выплаты для беременных женщин – с 50% до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения. Также в Минсоцзащиты региона отмечают, что нуждающиеся семьи смогут получать две выплаты одновременно: и универсальное пособие, и из материнского капитала.

Как оформить универсальное пособие

Для оформления универсального пособия необходимо будет подать одно заявление через портал Госуслуг, МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.

По словам Натальи Оськиной, введение универсального пособия в Алтайском крае охватит порядка 200 тысяч детей. В регион из федерального бюджета на эти цели планируют направить порядка 22 млрд рублей. При этом, по словам главы краевого ведомства, потребуется дополнительное софинансирование за счет средств регионального бюджета

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