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Общество12 октября 2022 8:55

На этой неделе мобилизованные из Алтайского края начнут получать выплаты по 100 тысяч рублей

Зачисление денежных средств будет проходить беззаявительно
Антонина Лышова
Деньги направят из бюджета региона

Деньги направят из бюджета региона

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мобилизованные из Алтайского края уже на этой неделе начнут получать выплаты по 100 тысяч рублей. Об этом рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о единовременной выплате мобилизованным. Деньги направят из бюджета региона. Подготовлено соответствующее постановление. Средства будут беззаявительно поступать на счета военнослужащих на основании списков, которые предоставил Военный комиссариат региона.

- Если возникнут какие-то сложности, мы обязательно свяжемся с родственниками мобилизованных, уточним те сведения, которые нам необходимы для назначения материальной помощи, - отметила Наталья Оськина.

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