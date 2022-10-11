Выплаты по 100 тысяч рублей мобилизованным в Алтайском крае 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о единовременной выплате мобилизованным по 100 тысяч рублей. Деньги направят из бюджета региона, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам Томенко, власти региона проанализировали вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации и помощи семьям мобилизованных жителей региона. С Омским филиалом Академии тыла Вооруженных Сил Российской Федерации наладили связь по вопросам размещения там резервистов из Алтайского края.

- По моему поручению дополнительно проанализированы текущие финансовые возможности региона. В конечном итоге мною принято решение о выплате по 100 тысяч рублей каждому военнослужащему, призванному в ходе частичной мобилизации, - подчеркнул губернатор Алтайского края.

Виктор Томенко поручил минсоцзащиты подготовить документ о выплате, минфину - определить источник финансирования. Если понадобятся поправки в краевом бюджете, то они будут внесены. Также губернатор поручил министру социальной защиты Алтайского края Наталье Оськиной выехать в Омск с группой специалистов, чтобы провести адресную работу с мобилизованными, которые находятся в учебном центре.

Напомним, ранее губернатор объявил о том, что Алтайский край полностью выполнил задание по первому этапу частичной мобилизации.

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