В Барнауле на Транзитной произошел крупный пожар в частном доме

. Пожарные эвакуировали из дома два газовых баллона Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сегодня, 12 октября, произошел крупный пожар. Горел частный дом на улице Транзитной. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составила около 50 квадратов. Пожарные эвакуировали из дома два газовых баллона. По предварительным данным, пострадавших нет.

- На месте происшествия задействованы 7 пожарных автоцистерн, 26 человек личного состава, - уточняет ведомство.

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