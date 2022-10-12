В Алтайском крае произошел еще один ландшафтный пожар

Общая площадь возгорания составила около 0,5 га Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае 11 октября произошел еще один ландшафтный пожар. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

- В Рубцовском районе в окрестностях села Березовка произошло возгорание сухой травы, - уточняет ведомства.

Общая площадь возгорания составила около 0,5 га. Тушили пожар 16 человек и 4 автоцистерны. Возгорание было оперативно ликвидировано. Ранее мы писали, что серьезный ландшафтный пожар произошел в Змеиногорске.

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