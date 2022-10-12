Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2022 4:14

В связи с деятельностью барнаульского полигона ТКО силовики проводят оперативные мероприятия

Проверки могут быть связаны с деятельностью генерального директора компании
Антонина Лышова
Гендиректор может быть уже задержан

Гендиректор может быть уже задержан

Фото: Олег УКЛАДОВ

Силовики проводят оперативные мероприятия в связи с работой оператора полигона ТКО Барнаула «ЭКО-Комплекс», созданного мэрией города. Как сообщает “Банкфакс” со ссылкой на источник, проверки могут быть связаны с деятельностью генерального директора этой компании Виктора Карла.

- По одной из версий, интерес силовиков якобы касается взаимодействия менеджеров полигона с участниками мусорного рынка Новосибирской области в части отходов, фракции которых востребованы и имеют ценность при переработке, - пишет издание.

Уточняется, что гендиректор может быть уже задержан. Отметим, что управление Ространснадзора по СФО в 2021 году выдавало предписание администрации краевой столицы. Оно было связано с тем, что городской полигон ТКО на проспекте Космонавтов создает угрозу для безопасных полетов из аэропорта краевого центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульский элеватор перекрасили в желто-зеленый цвет

Рабочие продолжают ремонтировать здание (подробнее)