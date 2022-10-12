В связи с деятельностью барнаульского полигона ТКО силовики проводят оперативные мероприятия

Гендиректор может быть уже задержан Фото: Олег УКЛАДОВ

Силовики проводят оперативные мероприятия в связи с работой оператора полигона ТКО Барнаула «ЭКО-Комплекс», созданного мэрией города. Как сообщает “Банкфакс” со ссылкой на источник, проверки могут быть связаны с деятельностью генерального директора этой компании Виктора Карла.

- По одной из версий, интерес силовиков якобы касается взаимодействия менеджеров полигона с участниками мусорного рынка Новосибирской области в части отходов, фракции которых востребованы и имеют ценность при переработке, - пишет издание.

Уточняется, что гендиректор может быть уже задержан. Отметим, что управление Ространснадзора по СФО в 2021 году выдавало предписание администрации краевой столицы. Оно было связано с тем, что городской полигон ТКО на проспекте Космонавтов создает угрозу для безопасных полетов из аэропорта краевого центра.

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