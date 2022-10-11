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Общество11 октября 2022 10:01

Барнаульский элеватор перекрасили в желто-зеленый цвет

Рабочие продолжают ремонтировать здание
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Рабочие продолжают ремонтировать здание

Рабочие продолжают ремонтировать здание

Фото: Виталий БАРАБАШ

Здание барнаульского элеватора на улице Промышленной, 84 перекрасили в желто-зеленый цвет. Как пишет «Толк», ранее здание было серого цвета.

Рабочие продолжают приводить в порядок объект. Почему были выбраны именно желтый и зеленый для окрашивания – неизвестно.

- Долгое время здание стояло в удручающем серо-бетонном цвете, - добавило издание.

К слову, в 2020 году элеватор купила московская компания «Вега-Инжиниринг» и вложила в модернизацию больше 200 млн рублей, на которые произвели замену коммунальных систем, подвели газ и капитально отремонтировать комплекс. В будущем здесь планируют открыть новый цех по переработке гречневой крупы.