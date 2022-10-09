В Барнауле у остановки сорвало крышу порывом ветра

Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

В Барнауле порывом ветра сорвало крышу у автобусной остановки. Об этом сообщают в паблике «Инцидент Барнаул».

В результате непогоды пострадал остановочный павильон на улице Ядринцева в краевой столице.

На кадрах видно, что крыша отпала с трех сторон, однако удержалась на остановочном павильоне.

Отметим, что 9 октября в краевой столице скорость ветра по прогнозу может достигать 17 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Змеиногорске идет ликвидация горения травы. Сухая и ветреная погода, которая установилась в крае, способствует возгоранию сухой растительности. В регионе сохраняется высокая и местами чрезвычайная пожароопасность.