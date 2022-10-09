Масштабное горение сухой травы ликвидируют в Змеиногорске

Фото: скриншот с видео "Инцидент Барнаул"

В Змеиногорске идет ликвидация горения сухой травы. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

- На месте работают 8 пожарных автоцистерн, 24 человека личного состава, а также 2 водовозки и 2 трактора. По предварительным данным угроза распространения пожара снята. Информация уточняется, обстановка находится на контроле, – рассказали в МЧС.

Площадь возгорания пока неизвестна. На данный момент эти данные уточняются.

В паблике «Инцидент Барнаул» жители края сообщают, что пожар видно даже из соседних сел. На выложенном видео видно, что в небе над Змеиногорском клубится густой дым.