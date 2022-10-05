До +12 градусов потеплеет в Алтайском крае 5 октября

В крае станет теплее Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 5 октября, в Алтайском крае воздух прогреется до +8…+12 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

В северных районах региона местами пройдут небольшие дожди. В крае подует западный ветер, 4-9 м/с.

В Барнауле днем 5 октября столбики термометров покажут +7…+9 градусов. В краевой столице дождей не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер, 4-9 м/с.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, какой будет погода в Алтайском крае в ближайшие дни.