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Общество5 октября 2022 1:00

До +12 градусов потеплеет в Алтайском крае 5 октября

В северных районах местами небольшие дожди
Вера Березовская
В крае станет теплее

В крае станет теплее

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 5 октября, в Алтайском крае воздух прогреется до +8…+12 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

В северных районах региона местами пройдут небольшие дожди. В крае подует западный ветер, 4-9 м/с.

В Барнауле днем 5 октября столбики термометров покажут +7…+9 градусов. В краевой столице дождей не ожидается. Будет дуть северо-восточный ветер, 4-9 м/с.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, какой будет погода в Алтайском крае в ближайшие дни.