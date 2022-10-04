Тепло на Алтае будет недолго Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно потеплеет. К выходном воздух прогреется до +22 градусов. Об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Пока в Алтайском крае прохладно. 5 октября местами, а 6 октября на большей части региона с прохождением атмосферных фронтов пройдут мокрый снег и дождь. Ночью 5 октября столбики термометров покажут -4…+1 градус, местами до -9 градусов. Днем воздух прогреется до +8…+13 градусов, а на следующий день, 6 октября, ожидается +13…+18 градусов, местами +7…+12 градусов.

– В дальнейшем в Алтайском крае установится спокойная погода, без осадков. Температура воздуха заметно повысится. Регион плавно перейдет из западной периферии антициклона в теплый сектор западного циклона, – пояснила Людмила Сырых.

Ночью к выходным в Алтайском крае будет 0…+5 градусов, а в дневное время столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов.

По словам синоптика, теплее всего в Алтайском крае будет в субботу, 8 октября. Затем уже на следующий день с прохождение холодных фронтов вновь ожидается неустойчивая погода с осадками. Температура воздуха станет постепенно снижаться.

Ранее стало известно, какой будет зима в Алтайском крае.

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