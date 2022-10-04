Житель Алтая, вынося из дома строительный мусор, по неосторожности убил 71-летнюю женщину

Мужчина признал вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 48-летний мужчина пойдет под суд по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. Подробности рассказали в региональном Следственном комитете.

Днем 17 июня 2022 года обвиняемый выносил из подъезда многоквартирного дома строительный мусор. Он не убедился в безопасности и локтем с силой открыл входную дверь.

- В результате металлической дверью ударило входящую в подъезд местную жительницу, которая упала на асфальт, ударившись головой. От полученной открытой черепно-мозговой травмы 71-летняя потерпевшая впоследствии скончалась в медицинском учреждении, - пишет ведомство.

Во время следствия мужчина признал вину. Уголовное дело передано в суд.

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