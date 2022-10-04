На Алтае 26-летний водитель ВАЗа пострадал в ДТП из-за коровы

Проведена проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кош-Агачском районе 3 октября произошло ДТП. 26-летний водитель ВАЗа наехал на корову. Мужчине потребовалась медпомощь. Об этом сообщает МВД России по Республике Алтай.

Известно, что водитель ехал со стороны села Кош-Агач в сторону села Ортолык. Животное переходило проезжую часть перед близко движущимся автомобилем. Водитель в результате аварии пострадал. Он обратился за помощью в районную больницу. Госпитализация не потребовалась.

- По факту происшествия, сотрудниками ГИБДД проведена проверка, материалы которой переданы в Администрацию Кош-Агачского района для принятия решения о привлечении владельца животного к ответственности, за нарушение правил выпаса скота, - пишет ведомство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведи вновь выходят к людям на Алтае

Жителям региона нужно быть острожными (подробнее)