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Общество3 октября 2022 12:45

Медведи вновь выходят к людям на Алтае

Жителям региона нужно быть острожными
Герман Архаров
Если вы встретились с медведем, то специалисты рекомендуют не приближаться

Если вы встретились с медведем, то специалисты рекомендуют не приближаться

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Медведи подходят близко к населенным пунктам в некоторых районах Алтайского края. Об этом сообщают в минприроды региона.

Сейчас высокая популяция медведей наблюдается в Краснощековском, Косихинском, Тогульском, Заринском, Залесовском, Чарышском районах. При нахождении в лесу нужно быть внимательными и осторожными.

- Когда медведи начинают представлять опасность для людей, принимается решение о регулировании численности крупного хищника, - подчеркнули в ведомстве.

Если вы встретились с медведем, то специалисты рекомендуют не приближаться, осторожно покинуть это место, обойдя его стороной. Убегать не нужно, в этом случае у животного может сработать инстинкт хищника.