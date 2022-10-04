В Барнауле на оживленном перекрестке установят светофоры

Объявлен конкурс на определения подрядчика Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на пересечении улиц Попова и Антона Петрова до конца года установят светофоры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Перекресток планируется оснастить 45 устройствами: транспортными, пешеходными и регулирующими движение трамваев, - пишет пресс-служба.

На данный момент объявлен конкурс на определения подрядчика, который займется обустройством. Отметим, что новые светофоры сделают участок более безопасным и удобным. Ранее мы писали, что в Барнауле разрешат поворот на проспект Строителей с улицы Строительной 2-й.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле с улицы Строительной 2-й разрешат поворот налево

Автомобилистам нужно быть внимательными (подробнее)