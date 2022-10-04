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Общество4 октября 2022 7:55

В Барнауле на оживленном перекрестке установят светофоры

До конца года в планах обустроить 45 устройств
Антонина Лышова
Объявлен конкурс на определения подрядчика

Объявлен конкурс на определения подрядчика

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на пересечении улиц Попова и Антона Петрова до конца года установят светофоры. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Перекресток планируется оснастить 45 устройствами: транспортными, пешеходными и регулирующими движение трамваев, - пишет пресс-служба.

На данный момент объявлен конкурс на определения подрядчика, который займется обустройством. Отметим, что новые светофоры сделают участок более безопасным и удобным. Ранее мы писали, что в Барнауле разрешат поворот на проспект Строителей с улицы Строительной 2-й.

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