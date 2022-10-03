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Общество3 октября 2022 10:01

В Барнауле с улицы Строительной 2-й разрешат поворот налево

Автомобилистам нужно быть внимательными
Герман Архаров
новый знак установят 5 октября

новый знак установят 5 октября

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В краевой столице разрешат поворот на проспект Строителей с улицы Строительной 2-й. Об этом сообщает мэрия

Схема движения автомобилей на этом участке изменится для повышения пропускной способности. С 5 октября здесь появится дорожный знак 4.1.6.. Он разрешает поворачивать не только направо, но и налево.

По правилам дорожного движения при выезде с улицы Строительной 2-й автомобилисты должны будут уступать проезд всем транспортным средствам.

Водителям следует быть внимательными и соблюдать требования ПДД.