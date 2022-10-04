В центре Барнаула за 30 млн рублей продают старинный деревянный дом

Скриншот публикации на Avito

В Барнауле продают за 30 млн рублей деревянный двухэтажный дом. Он находится в центре города – на улице Анатолия, 131. Объявление размещено на Avito.

- Участок находится в центре города пересечение улиц Анатолия и проспекта Красноармейский. Всё коммуникации центральные. Общий участок 11 соток, - пишет автор объявления.

Отмечается, что в доме более 10 комнат. Общая площадь здания около 200 квадратов. Есть гараж. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой – рядом есть школы, магазины, остановки общественного транспорта.

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