В Барнауле магазин XIX века отреставрируют и приспособят под филармонию

Стартовая цена контракта составляет 11 млн рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле старинное здание приспособят под филармонию. Речь идет об объекте культурного наследия на ул. Льва Толстого, 32. Об этом сообщает «Толк».

- Краевой центр госзакупок объявил тендер на выполнение проекта ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия на ул. Льва Толстого, 32, - пишет издание.

Стартовая цена контракта составляет 11 млн рублей. Подрядчика должны определить 14 октября. Отметим, что это двухэтажное здание построили в конце XIX века. В нем был размещен магазин купца Второва.

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