В Барнауле строят самый большой открытый бассейн

В этом году планируют вырыть чашу Фото: Олег УКЛАДОВ

Компания «Альфа-ПроекТ» получила разрешение на строительство открытого бассейна в парке культуры и отдыха «Четыре сезона». Он будет самым большим подобным объектом в краевой столице. Об этом пишет «Толк».

Парк с бассейном расположится на ул. 65 лет Победы, 20 в квартале 2035. Ширина бассейна будет равна 25 метров, длина 70 метров, а глубина – от 0,5 до 1,5 метров. Предусмотрена система фильтрации и подогрев, чтобы плавать было комфортно как взрослым, так и детям.

В этом году планируют вырыть чашу и, может быть, даже начать заливать ее бетоном, чтобы к следующей весне закончить.

Если говорить о парке, то его начали строить в этом году.