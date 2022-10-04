На Алтае конфликт между спикером районного собрания и членами СПК может закончится уголовным процессом

Ущемлены права более 100 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском районе возникла конфликтная ситуация между членами сельхозкооператива «Пролетарский». Его члены считают, что одна из участниц, местный политик Ольга Воронкова, незаконно оформила не себя самые лучшие территории в собственных бизнес-интересах. Этим она ущемила права других членов. Об этом сообщает “Банкфакс”.

По данным издания, женщина выделила себе несколько участков площадью почти 2,4 тысяч га. Члены кооператива обратились в следственные органы, где указали, что Ольга Воронкова могла оформить в собственность землю незаконно. В связи с этим другие участники не могли получить необходимые участки для деятельности. Были ущемлены права более 100 человек.

Также женщину и ее “сообщников” подозревают в подделки бухгалтерских документов. СПК терпит многомиллионные убытки, но в отчетах фигурируют меньшие суммы. Участники кооператива отмечают, что женщина использует ресурсы кооператива в бизнес-целях, предоставляя по низкой цене земли для заготовки кормов. Женщина возглавляет «Алтайский маслосырзавод» (МСЗ), владеет долями в ряде других коммерческих организаций. Изначально эти факты были проверены следователями, но состав преступления не был найден. Позже решение было отменено, организована доппроверка.

Как уточняет издание, на данный момент ведется разбирательство по факту ущемления прав членов кооператива, а также проверка информации о возможном мошенничестве, присвоении и злоупотреблении полномочиями. Отметим, что конфликт усугубляется тем, что женщина избралась в районное собрание депутатов и претендует на пост спикера, а также имеет влиятельных покровителей.

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